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Matt Brittin, ancien cadre de Google, nommé nouveau directeur général de la BBC
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La BBC a nommé mercredi Matt Brittin, ancien dirigeant de Google GOOGL.O , au poste de directeur général, en remplacement de Tim Davie qui a quitté l'année dernière.

Brittin, qui a rejoint Google en 2007 en tant que responsable du Royaume-Uni et de l'Irlande avant de devenir président de la région EMEA en 2014 et de quitter son poste en 2024, prendra ses fonctions à partir du 18 mai.

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