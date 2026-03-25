Matt Brittin, ancien cadre de Google, nommé nouveau directeur général de la BBC

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La BBC a nommé mercredi Matt Brittin, ancien dirigeant de Google GOOGL.O , au poste de directeur général, en remplacement de Tim Davie qui a quitté l'année dernière.

Brittin, qui a rejoint Google en 2007 en tant que responsable du Royaume-Uni et de l'Irlande avant de devenir président de la région EMEA en 2014 et de quitter son poste en 2024, prendra ses fonctions à partir du 18 mai.