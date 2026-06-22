information fournie par Reuters • 22/06/2026 à 22:04

Matt Bilunas, directeur financier de Best Buy, va quitter ses fonctions

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Le distributeur d'électronique Best Buy

BBY.N a annoncé lundi que son directeur financier, Matt Bilunas, quitterait ses fonctions à compter du 31 juillet.