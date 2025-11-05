 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 497,20
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Matson a payé 6,4 millions de dollars de droits portuaires à la Chine depuis le début des prélèvements en octobre
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 00:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de Matson, les paragraphes 3-4, 6, et modifie l'étiquette d'identification de l'article) par Lisa Baertlein

La compagnie américaine de transport maritime Matson MATX.N a payé 6,4 millions de dollars de frais portuaires à la Chine depuis leur mise en œuvre le 14 octobre, a déclaré mardi le directeur général Matt Cox. Les présidents Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord la semaine dernière pour mettre en pause ces prélèvements tit-for-tat pendant 12 mois, à partir du 10 novembre. Les médias chinois ont rapporté que la société Matson, basée à Hawaï, qui fait partie d'une poignée de sociétés de transport maritime internationales dont les navires sont construits aux États-Unis et battent pavillon américain, a été la première à payer les taxes en Chine.

Matson s'attend à ce que le représentant américain au commerce et le ministère chinois des transports publient prochainement des instructions spécifiques, y compris tout programme de remboursement, concernant les droits d'entrée dans les ports, a déclaré Cox lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise. Au début de l'année, l'administration Trump a annoncé son intention de prélever des droits sur les navires liés à la Chine afin de desserrer l'emprise du pays sur l'industrie maritime mondiale et de soutenir la construction navale américaine - une mesure qui, selon les opérateurs de navires, perturberait les flux commerciaux et entraînerait en fin de compte une hausse des coûts pour les consommateurs. La Chine a riposté en imposant des taxes aux navires ayant des liens avec les États-Unis , et a commencé à les percevoir le 14 octobre, le jour même où les taxes américaines sont entrées en vigueur. "Il s'agit d'une évolution positive", a déclaré Cox à propos de l'accord conclu entre les dirigeants des plus grandes économies du monde, qui a également réduit les droits de douane américains sur les produits chinois et suspendu les restrictions à l'exportation des terres rares chinoises .

Si les taxes n'avaient pas été suspendues, Matson aurait pu payer 80 millions de dollars par an en droits de port en 2026 et 2027, a déclaré Cox. La ligne de transport de conteneurs de l'entreprise publique chinoise COSCO 600428.SS a été la plus exposée aux taxes portuaires américaines, qui, selon les analystes, pourraient lui coûter 1,5 milliard de dollars par an.

Valeurs associées

MATSON
97,860 USD NYSE -2,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank