Matson a payé 6,4 millions de dollars de droits portuaires à la Chine depuis le début des prélèvements en octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le commentaire de Matson, les paragraphes 3-4, 6, et modifie l'étiquette d'identification de l'article) par Lisa Baertlein

La compagnie américaine de transport maritime Matson MATX.N a payé 6,4 millions de dollars de frais portuaires à la Chine depuis leur mise en œuvre le 14 octobre, a déclaré mardi le directeur général Matt Cox. Les présidents Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord la semaine dernière pour mettre en pause ces prélèvements tit-for-tat pendant 12 mois, à partir du 10 novembre. Les médias chinois ont rapporté que la société Matson, basée à Hawaï, qui fait partie d'une poignée de sociétés de transport maritime internationales dont les navires sont construits aux États-Unis et battent pavillon américain, a été la première à payer les taxes en Chine.

Matson s'attend à ce que le représentant américain au commerce et le ministère chinois des transports publient prochainement des instructions spécifiques, y compris tout programme de remboursement, concernant les droits d'entrée dans les ports, a déclaré Cox lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de l'entreprise. Au début de l'année, l'administration Trump a annoncé son intention de prélever des droits sur les navires liés à la Chine afin de desserrer l'emprise du pays sur l'industrie maritime mondiale et de soutenir la construction navale américaine - une mesure qui, selon les opérateurs de navires, perturberait les flux commerciaux et entraînerait en fin de compte une hausse des coûts pour les consommateurs. La Chine a riposté en imposant des taxes aux navires ayant des liens avec les États-Unis , et a commencé à les percevoir le 14 octobre, le jour même où les taxes américaines sont entrées en vigueur. "Il s'agit d'une évolution positive", a déclaré Cox à propos de l'accord conclu entre les dirigeants des plus grandes économies du monde, qui a également réduit les droits de douane américains sur les produits chinois et suspendu les restrictions à l'exportation des terres rares chinoises .

Si les taxes n'avaient pas été suspendues, Matson aurait pu payer 80 millions de dollars par an en droits de port en 2026 et 2027, a déclaré Cox. La ligne de transport de conteneurs de l'entreprise publique chinoise COSCO 600428.SS a été la plus exposée aux taxes portuaires américaines, qui, selon les analystes, pourraient lui coûter 1,5 milliard de dollars par an.