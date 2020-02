Matignon Finances recrute quatre gérants privés de Mirabaud Gestion

(NEWSManagers.com) - La société de gestion Matignon Finances a annoncé mardi 4 février le renforcement de son activité de gestion privée par l' arrivée de 4 gérants privés en provenance de Mirabaud & Cie. Antoine de Rochechouart, Geoffroy Chatillon, Bertrand Viney et Nicolas de La Fournière renforce le département gestion de fortune de la société indépendante, qui compte désormais 10 gérants privés. Matignon Finances gère actuellement 900 millions d'euros d'actifs.

Antoine de Rochechouart débute sa carrière en 1986 comme directeur financier de la société d' hélicoptères Héli-Gabon, filiale du groupe Worms. Il intègre en 1988 la société PROIM qui représente les brokers asiatiques à Paris et se voit confier en 1990 la direction générale de la société. En 1992, il rejoint le monde de la gestion privée en intégrant la Banque Monod où il entame une double carrière de banquier privé et de gérant d' OPCVM spécialisés sur les actions de la zone asiatique. De nouvelles responsabilités qu' il poursuit à la Banque Sogip, puis chez Rothschild & Cie. En 2005, il rejoint en la société de gestion Mirabaud Gestion, filiale du groupe bancaire suisse Mirabaud & Cie. Antoine de Rochechouart est membre de l' Association des Gérants de Patrimoines Privés (AGPP). Il est diplômé de l' Institut d' Etudes Politiques de Paris et titulaire du diplôme de gestion de patrimoine du CESB.

Geoffroy Chatillon débute sa carrière chez Cyril Finance Gestion en 1988 en tant qu' analyste financier, puis en tant que gérant d' OPCVM actions françaises. Il rejoint en 2001 la Banque Sogip puis Rothschild & Cie en vue de développer un portefeuille de clientèle privée, une nouvelle étape dans sa carrière qu' il poursuit ensuite au sein de la société de gestion Mirabaud Gestion, filiale du groupe bancaire suisse Mirabaud & Cie. Il est titulaire d' une maîtrise de droit.

Bertrand Viney débute en 2007 sa carrière chez BNP Paribas au sein de l' équipe de gestion sous mandat - gestion de Fortune. Il intègre en 2008 la société de gestion Mirabaud Gestion, filiale du groupe bancaire suisse Mirabaud & Cie, avant de rejoindre en 2019 Matignon Finances. Bertrand Viney est membre de l' Association des Gérants de Patrimoines Privés (AGPP). Il est diplômé d' une maîtrise des sciences de gestion (spécialité finance) et du Master banque et finance de l' université de Paris Dauphine.

Nicolas de La Fournière a débuté sa carrière en 1985 chez Cardif avant de rejoindre ING Bourse quatre ans plus tard comme directeur du département clientèle privée et gestion. Appelé en 1995 à rejoindre Bacot-Allain Gestion Warburg (qui deviendra Banque Privée Saint Dominique) comme directeur du développement de la clientèle privée, il sera ensuite responsable des relations entre la Banque Privée Saint Dominique et Natexis Banque, puis promu en 2003 directeur de la gestion de fortune. En 2007, il rejoint la société de gestion Mirabaud Gestion, filiale du groupe bancaire suisse Mirabaud & Cie. Il devient membre du Comité de Direction Générale avant d' être nommé en 2014 dirigeant de Mirabaud France, devenue succursale de Mirabaud & Cie (Europe). Il est titulaire d' une licence de lettres.