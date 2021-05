Matières premières : ruée vers le cuivre

Suzanne Hutchins, gérante chez Newton IM (boutique de BNY Mellon Investment Management. (crédit : DR)

En mai 2021, le cours du cuivre a battu un record vieux de dix ans en dépassant allégrement les 10 000 dollars la tonne au London Metal Exchange. Depuis le début de l'année, son prix s'est envolé de plus de 25%, démontrant, s'il le fallait, qu'il est devenu une matière première incontournable. Avec des innovations toujours plus dépendantes de la 5G et une évolution vers des modes de transport plus respectueux de l'environnement, le cuivre est indispensable au changement de nos modes de vie.

En raison de l'épidémie et du manque de main d'œuvre, les mines du monde entier ont réduit leurs dépenses d'investissement, ce qui a conduit à une réduction drastique des stocks mondiaux de cuivre début 2021. Ces pénuries d'approvisionnement et les perspectives de forte demande pourraient conduire le métal rouge à prendre de la valeur. Dans un contexte de stocks faibles, d'une offre minière à son apogée, et d'un dollar américain en baisse, un renforcement des marchés du cuivre correspond à l'idée d'une reprise cyclique robuste.

Du côté de la demande, le cuivre intervient dans divers secteurs, notamment dans celui de la production de véhicules électriques, qui devrait continuer de se développer et d'influer sur le cours du cuivre.

Il s'agit en effet d'un élément essentiel de la composition des véhicules électriques, des batteries en passant par le câblage et les infrastructures de chargement. Selon l'International Copper Alliance, l'utilisation du cuivre dans les moteurs électriques devrait doubler d'ici 2030 pour atteindre plus de 250 000 tonnes par an .

Pression plus forte sur l'offre de cuivre

La hausse prévue est due à l'augmentation de la part de marché des voitures électriques à batterie et des voitures hybrides rechargeables, qui devraient représenter 19 % du marché total en 2030 et 72 % en 2040 . La demande de véhicules électriques est principalement motivée par les objectifs mondiaux en matière d'émissions de gaz à effet de serre, et les prédictions d'augmentation de la demande découlent du calendrier européen en matière d'émissions de dioxyde de carbone, prévu pour 2025 . La Californie, le plus grand marché automobile des États-Unis, a l'intention d'interdire la vente de nouveaux moteurs à essence d'ici 2035. D'autre part, Joe Biden a promis de remplacer l'ensemble du parc automobile du gouvernement américain, soit 645 000 véhicules, par des véhicules électriques. Autant de bouleversements qui nécessiteront toujours plus de cuivre.

Le déploiement de la 5G constitue l'autre facteur déterminant. Les données devenant de plus en plus complexes et essentielles, de nouveaux moyens de connectivité seront nécessaires pour s'y adapter. La 5G va devenir cruciale pour faciliter le transfert de données, particulièrement maintenant que les entreprises envisagent davantage de souplesse autour du télétravail, que la médecine digitale se développe et que les services bancaires mobiles se généralisent. Bien que la 5G soit sans fil, son déploiement dépend de câbles en cuivre et en fibre pour connecter les équipements. Le cuivre est également utilisé pour construire les stations de base et les centres de données de la 5G. Selon Caixin Global, la Chine compte aujourd'hui plus de 718 000 stations de base 5G, ce qui lui permet d'abriter 70 % de l'ensemble des infrastructures 5G dans le monde. En 2021, le pays prévoit d'ajouter plus de 600 000 stations de base 5G, ce qui explique en partie pourquoi ses nouveaux projets d'infrastructure nécessiteront 150 kilotonnes de cuivre au total .

Mécaniquement, le renforcement de la demande implique une pression plus forte sur l'offre de cuivre. Si l'on ajoute à cela sa corrélation historique avec l'inflation, tout en considérant la façon dont les attentes en matière d'inflation ont augmenté, son cours a plus que doublé depuis son point le plus bas de l'année dernière. Cela pourrait constituer la première phase d'un marché haussier structurel pour le cuivre. La demande sera soutenue par le déploiement mondial de la 5G, des véhicules électriques et des politiques de réduction des émissions, ainsi que par le 14e plan quinquennal de la Chine, qui, à lui seul, augmente drastiquement la demande envers des secteurs gourmands en cuivre tels que l'urbanisation, les transports, les infrastructures, et l'électrification verte pour atteindre les objectifs de réduction des émissions.