Matières premières : le calme entre deux tempêtes

Matières première : c'est le moment d'investir !

La crise du Covid, puis le déclenchement de la guerre en Ukraine ont vivement secoué le marché des ressources naturelles. Malgré leur repli actuel, les prix du gaz, du blé et des métaux «critiques» pour la transition énergétique ont enclenché une inflation persistante.

Avec les yoyos brutaux des prix de l’énergie, du fret maritime, des engrais et ressources agricoles, ainsi que de nombreux métaux, l’année 2022 restera dans les annales.

Les matières premières ont traversé l’an dernier «la pire crise depuis celle des années 1970», affirme Philippe Chalmin, professeur à Dauphine et fondateur du Cercle Cyclope, qui réunit des experts des matières premières, en présentant fin mai l’édition 2023 de son ouvrage collectif (1).

Différence majeure par rapport aux crises du siècle dernier : «C’est le gaz qui en a été au cœur, avec l’électricité en corrélation», souligne Philippe Chalmin. L’électricité a enregistré la plus forte hausse : +154% en moyenne sur l’année 2022 par rapport à 2021, suivie du charbon en Asie (+150%), du gaz naturel (+149%) et du charbon en Europe (+134%).

Les denrées alimentaires ont suivi : en Europe, le beurre s’est adjugé 61%, toujours en moyenne d’une année sur l’autre. La poudre de lait a pris 43%, le blé 42% en Europe, son prix étant passé de 220 euros à 450 euros la tonne au plus haut.

Pour 2023, l’indice Cyclope des prix des grandes matières premières mondiales (qui n’intègre pas le gaz naturel ni le fer et l’acier) devrait reculer en moyenne de 15% par rapport à 2022 (et de 8% si on exclut le pétrole et les métaux précieux). Mais leurs cours sont encore sujets à