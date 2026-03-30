Match Group règle à l'amiable les accusations de la FTC selon lesquelles il aurait partagé illégalement les données des utilisateurs d'OkCupid

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de l'accord tout au long du texte et du commentaire d'OkCupid)

Match Group MTCH.O a accepté de régler un procès intenté par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis , selon lequel il aurait donné à une société extérieure un accès non autorisé à des données personnelles appartenant à des millions d'utilisateurs de l'application de rencontres OkCupid. La FTC a déclaré que les utilisateurs d'OkCupid n'avaient jamais été informés que leurs informations - y compris près de 3 millions de photos, des informations démographiques et des données de localisation - seraient partagées en 2014 avec Clarifai, une société de technologie de reconnaissance faciale, contrairement aux politiques de confidentialité d'OkCupid.

L'accord conclu lundi devant le tribunal fédéral de Dallas interdit à Match de faire de fausses déclarations sur la confidentialité des informations des utilisateurs et exige que la société basée à Dallas certifie qu'elle s'est conformée à la loi. Match et OkCupid n'ont ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles et pourraient se voir infliger des amendes civiles en cas d'infractions futures. Le règlement doit être approuvé par un tribunal.

Un porte-parole d'OkCupid a déclaré que la société avait renforcé ses pratiques en matière de protection de la vie privée et que les faits reprochés "ne reflètent pas la manière dont OkCupid fonctionne aujourd'hui"