Match Group recule en raison de prévisions de chiffre d'affaires décevantes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 août - ** Match Group MTCH.O recule de 10,1 % en pré-ouverture après que la société a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, éclipsant ainsi les signes d'amélioration observés pour son application de rencontres Tinder

** La société prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre compris entre 885 et 895 millions de dollars, dont la valeur médiane est inférieure à l’estimation des analystes de 891,5 millions de dollars selon les données de LSEG, invoquant la faiblesse de ses marques « Everyone Everywhere »

** Ces perspectives moroses ont éclipsé certains signes positifs observés au deuxième trimestre, notamment un ralentissement de la baisse du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Tinder et une croissance de 13 % du nombre d’utilisateurs actifs mensuels mondiaux de Hinge

** Le titre se négocie actuellement à un ratio cours/bénéfice prévisionnel de 14, contre une moyenne sur cinq ans de 21, ce qui suggère que l’action pourrait être sous-évaluée, selon les données de LSEG

** Malgré cette baisse, le titre affiche une hausse d’environ 28 % depuis le début de l’année, surperformant ainsi l’indice Nasdaq « .IXIC », en hausse d’environ 14 %; la recommandation moyenne des 20 analystes couvrant le titre est « conserver »