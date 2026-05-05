Match Group dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce à la croissance de Hinge et à la refonte de Tinder dans le cadre de sa stratégie axée sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur l'évolution du cours de l'action au paragraphe 2)

Match Group MTCH.O a publié mardi un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux estimations, grâce aux solides performances de l'application de rencontre Hinge et aux premiers signes indiquant que le redressement de Tinder prend de l'ampleur dans le cadre d'une vaste initiative de transformation axée sur l'IA.

L'action de la société a progressé d'environ 5 % en séance prolongée.

Match, qui détient Tinder, Hinge, OkCupid et Plenty of Fish, a réorienté ses produits vers des fonctionnalités basées sur l'IA visant à améliorer la qualité des matchs et à réduire la “fatigue du swipe”, un sentiment d'épuisement chez les utilisateurs submergés par des profils sans fin et des connexions décevantes.

La société réévalue également ses plans de recrutement à mesure qu’elle intensifie son utilisation des outils d’IA, s’attendant à un ralentissement de la croissance de ses effectifs pour le reste de l’année.

“Nous mettons l’accent sur le développement de l’IA”, a déclaré Steven Bailey, directeur financier, à Reuters.

“Bien que l'IA fasse partie de notre feuille de route depuis un certain temps, nous constatons désormais des avantages internes significatifs en termes d'efficacité opérationnelle. Notre objectif est de devenir une entreprise native de l'IA, et l'un des moyens d'y parvenir est de ralentir le recrutement.”

Le chiffre d'affaires de Match au premier trimestre s'est élevé à 864 millions de dollars, dépassant les estimations de 854,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre, l’entreprise table sur un chiffre d’affaires compris entre 850 et 860 millions de dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes, qui s’élèvent à 856,16 millions de dollars. Les tests du produit Tinder et les perturbations sur son application Azar en Asie devraient entraîner un impact négatif cumulé de 30 millions de dollars.

Bien que le chiffre d'affaires ait été mis sous pression par des coûts imprévus liés à Azure, la société a pu compenser l'impact sur l'Ebitda ajusté grâce à des mesures de réduction des coûts, notamment la réaffectation des effectifs et des modes de paiement alternatifs, a déclaré Steven Bailey.

Outre les mises à jour basées sur l'IA, la société a lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités sur son application Tinder, notamment l'astrologie et la musique, ce qui a contribué à une hausse des inscriptions de 1 % après plusieurs années de baisse.

Le nombre d'utilisateurs payants de Match pour le trimestre a diminué de 5 % par rapport à l'année précédente, pour s'établir à 13,5 millions, tandis que celui de Hinge a augmenté de 15 %, atteignant 2 millions.

Le secteur des rencontres en ligne est confronté à un ralentissement de la croissance, à une baisse du nombre d'abonnés payants et à une lassitude généralisée des utilisateurs, en particulier chez les plus jeunes, qui se sont désillusionnés face aux modèles de rencontres basés sur le “swipe”.

Des concurrents comme Bumble BMBL.O ont également misé fortement sur des fonctionnalités basées sur l'IA afin de relancer la croissance et de repositionner leurs marques auprès d'un public plus jeune.