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Matador Resources renforce sa présence dans le bassin du Delaware grâce à une transaction de 1,1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 00:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société pétrolière et gazière Matador Resources MTDR.N a annoncé jeudi avoir acquis 5 154 acres nets non développés au cœur du bassin du Delaware , dans le sud-est du Nouveau-Mexique, pour environ 1,1 milliard de dollars, renforçant ainsi sa position dans la région et dans ce gisement de schiste très productif.

* La superficie acquise se trouve dans une zone très prometteuse du bassin du Delaware, avec un accès à au moins neuf zones de forage, a indiqué la société.

* Matador a déclaré qu'elle ajouterait plus de 141 sites de forage, ce qui implique un prix d'environ 7,3 millions de dollars par site.

* Elle prévoit de financer cette acquisition par des liquidités et sa ligne de crédit existante.

* La société prévoit que le flux de trésorerie disponible ajusté pour l'ensemble de l'année 2026 avoisinera les 1,2 milliard de dollars.

* Plus tôt dans la journée de jeudi, le producteurde schiste Devon Energy DVN.N a annoncé avoir acquis 16 300 acres nets non développés au cœur du bassin du Delaware pour environ 2,6 milliards de dollars.

Fusions / Acquisitions

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