MASTRAD : Résultats consolidés semestriels au 31.12.2020

MASTRAD annonce ses résultats consolidés du premier semestre de l'exercice 2020/21 :

Très forte amélioration des résultats

Marge commerciale en hausse de 216%

Retour à la rentabilité nette

Paris, le 16 Mars 2021-MASTRAD (EURONEXT GROWTH: ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui ses résultats semestriels consolidés au 31/12/2020 audités.

CONSOLIDES GROUPE En K€ (Normes françaises) 31 12 20

6 mois 31 12 19

6 mois Var.

(%) Chiffre d'affaires 4 788 2 541 88,43% Marge commerciale 1 873 592 216,39% EBE 293 -505 NA Résultat d'exploitation 70 -647 NA Résultat courant avant impôt et exceptionnels -120 -678 NA Exceptionnels 110 - 27 NA Impôt (dont Crédit impôt recherche) 130 30 333,33% Résultat net part du groupe 120 -675 NA

Le chiffre d'affaires groupe consolidé s'établit à 4,79 M€, en hausse de 88% sur le premier semestre de l'exercice par rapport au premier semestre de l'exercice précédent.

La marge commerciale est en très forte hausse de 216% bénéficiant pleinement du nouveau mix client/produit/volume.

L'excédent brut d'exploitation est en hausse de 158%, et ce malgré plusieurs recrutements d'ingénieurs et d'une équipe dédiée au digital, qui préparent la croissance future. Nos dépenses de R&D, auto-financées, s'élèvent à 512K€, ont quasiment doublé sur le semestre versus N-1.

Le résultat d'exploitation est en croissance de 110%, soit une hausse plus élevée, et donc vertueuse, que celle du Chiffre d'Affaires.

Le résultat net est positif de 120k€, et signe le retour du groupe à une croissance rentable.

Toutes nos zones sont en hausse sensible :

En France (CA: +31%), nous avons renforcé nos positions avec un élargissement général des référencements chez tous nos clients (grands comptes, chaines de détail et magasins indépendants). Cet élargissement continuera de porter ses fruits sur le 2nd semestre.

L'implantation de nos nouveautés 2020 est en très bonne voie, notamment celle de notre nouvelle gamme Stor'eat.

D'une manière générale, le « fait maison » est redevenu une tendance de fond et notre croissance de Chiffre d'affaires accélère.

A l'Export (CA: +3%, hors USA), nos performances sont sévèrement handicapées par les restrictions sanitaires mais le fort attrait pour nos sondes connectées et notre système de rangement intelligent nous offre de belles opportunités notamment dans le nord de l'Europe

La très forte hausse de notre CA aux Etats Unis (+562%) reflète le succès croissant de notre gamme de sondes connectées.

Le trimestre en cours (3ème de notre exercice) est très bien orienté, et notre hausse de Chiffre d'affaires surpassera notre guidance du 14 janvier 21. Notre carnet de commande à 3 mois (1 600 K€) est en hausse de 190% par rapport à la même période de l'exercice précédent. Notre marché des ustensiles culinaires comme celui de l'IoT de la maison sont aujourd'hui très porteurs et la demande pour nos produits est en accroissement constant. Les sorties prochaines de nos nouveaux modèles, grand public et professionnels, tout comme les probables déconfinements en Europe sont autant de relais de croissance.

Suite à l'augmentation de capital de 1M€ d'Octobre 2020, à l'obtention de 2 PGE pour un montant de 680k€ et à nos bonnes performances commerciales, nos disponibilités sont en hausse de 61% par rapport à N-1.

Cependant les incertitudes liées à la crise sanitaire et donc à la réouverture (ou fermeture) de certains de nos grands comptes, export comme nationaux, ainsi que les tensions sur les livraisons de semi-conducteurs et sur les coûts de fret comme des matières premières, ne nous autorisent pas à communiquer pour le moment une guidance pour la fin de notre exercice, qui montrera cependant une forte amélioration par rapport au précédent et très probablement une rentabilité d'exploitation retrouvée.

Nous communiquerons les rapports de revue limitée du Commissaire aux comptes sur les comptes semestriels consolidés à compter du 23 mars 2021 sur le site de Mastrad (www.mastrad-paris.fr).

Mathieu Lion, PDG du groupe ajoute : « Ce retour de la rentabilité et d'une forte croissance sont une première étape dans la stratégie de renouveau de notre groupe. Grace aux investissements réalisés durant les trois dernières années nous allons déployer prochainement un écosystème complet du contrôle de la température et de la conservation des aliments à destination du grand public comme des professionnels. Notre gamme traditionnelle est quant à elle en forte progression. Tous nos indicateurs sont aujourd'hui dans le vert et nous rendent confiants dans la poursuite d'une forte hausse de nos performances à court et moyen terme.

Prochaine communication : 8 Avril 2021 à 18h : Publication du chiffre d'affaires du 1er trim. 2021

ALLEGRA FINANCE

Conseil de la Société - Listing Sponsor

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine. Avec plus de 300 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique, hygiène, durabilité et design. En 25ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays. Le groupe est résolument en pivotement et retournement et offre aujourd'hui deux écosystèmes de produits connectés à destination de l'univers de la cuisine connectée. Secteur en très forte croissance.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

