Mastrad: pertes creusées, mais objectif croissance rentable information fournie par Cercle Finance • 10/04/2025 à 12:30









(CercleFinance.com) - Mastrad, un fabricant d'ustensiles de cuisine, a fait part hier soir de pertes creusées au titre de son premier semestre décalé, mais déclaré vouloir renouer avec une croissance rentable.



Son chiffre d'affaires a chuté de 75% à 383.000 sur les six mois clos fin décembre, ce qui a conduit à une aggravation de sa perte d'exploitation à 725.000 euros, contre -238.000 sur la même période de l'exercice précédent.



La perte nette ressort à 644.000 euros, à comparer avec 183.000 euros sur le premier semestre de l'exercice 2023/2024.



Le groupe est récemment sorti de la procédure de sauvegarde qui avait été ouverte l'an dernier suite à la perte de son principal client, l'américain Whirlpool.



Le concepteur d'accessoires culinaires, désormais repositionné sur le suivi de température sous la marque 'Orka', prévoit de lancer un thermomètre 4-en-1 avec WiFi, dont la commercialisation fin 2025 devrait lui permettre à Mastrad de renouer avec une croissance rentable.



Le deuxième produit, axé sur l'hydratation nomade et qui sera dévoilé autour de l'été 2025, doit quant à lui permettre à Mastrad de revenir à son niveau de chiffre d'affaires habituel.



Parallèlement, des opérations de crowfunding et une émission de valeurs mobilières prochaines devraient venir renforcer sa trésorerie à court terme et financer ses ambitions.



Le titre cédait plus de 10% jeudi à la Bourse de Paris suite à ces annonces.





Valeurs associées MASTRAD 0,0176 EUR Euronext Paris -10,20%