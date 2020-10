MASTRAD : MASTRAD RESULTATS DES COMPTES ANNUELS 19-20

RESULTATS CONSOLIDES ANNUELS 2019/2020

Paris, le 9 Octobre 2020 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), marque innovante dans les ustensiles de cuisine annonce aujourd'hui ses résultats pour l'exercice 2019-2020, clos le 30 Juin 2020.

CONSOLIDES GROUPE En K€ (Normes françaises) 30 06 20

12 mois 30 06 19

12 mois Var.

(%) Chiffre d'affaires 5 045 5 268 -4,23% EBITDA -992 -1 312 -24,39% (% du CA) -19,66% -24,91% -21,05% Résultat d'exploitation -1 268 -1 581 -19,80% Marge d'exploitation (% du CA) -25,13% -30,01% -16,25% Résultat courant avant impôt et exceptionnels -1 377 -1 596 -13,72% Exceptionnels 38 149 -74,50% Impôt 112 67 67,16% Résultat net -1 302 -1 678 -22,41% (% du CA) -25,81% -31,85% -18,98% Résultat net part du groupe -1 302 -1 678 -22,41%

Le Chiffre d'Affaires groupe sur l'exercice 2019/2020 s'établit à 5 045 K€ est en baisse de 4,23%. L'EBITDA groupe, grâce à la maîtrise des charges et de la marge brute, s'améliore à -992 K€ contre -1312 K€.

Sur ces bases, le résultat d'exploitation s'établit à une perte de 1 268 K€ au 30 juin 2020 contre 1 581 K€ au 30 juin 2019.

Les résultats du groupe, même s'ils sont en amélioration, demeurent encore négatifs (-26% du CA) malgré un bon début d'exercice. Les grèves de fin d'année, puis celle des dockers se sont fait lourdement ressentir, de même que la crise sanitaire avec l'arrêt de nos usines chinoises dès le mois de janvier, puis le confinement en France et dans le reste du monde. L'impact de cette crise sur notre fin d'exercice a cependant été amortie par nos ventes de sondes connectées à nos clients industriels et à la reprise amorcée en mai.

Par entité consolidée :

MASTRAD SA a réalisé au cours de l'exercice 2019/2020 un chiffre d'affaires total consolidé de 3 969 K€ contre 4 687K€ au cours de l'exercice précédent.

Le résultat d'exploitation s'établit en perte de 1 187 K€ (contre 1 062 K€ au 30 juin 2019) et le résultat net est négatif de 1 092 K€, stable par rapport au résultat net négatif de 1 048 K€ au 30 juin 2019.

MASTRAD INC

Pour rappel, la commercialisation de nos produits est confiée depuis 2 ans à une société spécialisée dans le développement de marques internationales. Elle est rémunérée principalement au variable, ce qui permet de réduire a minima les charges fixes. Dans le cadre de la renégociation annuelle de ce contrat, les honoraires ont été réduits, l'optimisation de la supply chain et des opérations est en cours, et la partie commerciale désormais gérée par une professionnelle du secteur travaillant exclusivement au développement de la marque. Une remise à plat complète des canaux de distribution est prévue sur l'exercice, avec un focus spécifique sur le online versus le offline.

Le résultat net bien que négatif de 368 K€ s'améliore par rapport au résultat négatif de 685 K€ constaté au 30 juin 2019.

ORKA SAS

La filiale du groupe Mastrad dédiée initialement à la Grande Distribution, mise en sommeil opérationnelle depuis le 30 juin 2017 a été réactivée au cours du 1er semestre et est dorénavant dédiée au développement et à la commercialisation de nos produits culinaires IoT. Elle enregistre un résultat net positif de 144 K€.

PERSPECTIVES

Malgré le contexte exceptionnel de la situation sanitaire actuelle et après une série d'évènements perturbant fortement notre activité, nous avons pu limiter nos pertes. Le renouveau du « fait maison » lié au confinement bénéficie à notre activité traditionnelle en France et à l'export depuis le mois de juin. Le CA de nos produits connectés est lui aussi en croissance.

Nos efforts de R&D et de marketing se poursuivent : Nous lancerons dans les jours qui viennent, en France et à l'international, un écosystème innovant de contenants alimentaires intelligents, Stor'eat (www.stor-eat.fr), ainsi que notre nouvelle génération de sondes de température connectés meat°it + (www.meat-it.co). L'année 2021 sera riche en sorties de nouveaux produits connectés.

Au regard de l'environnement exceptionnel que nous avons rencontré, notre trésorerie est nécessairement tendue (523 K€ au 30 juin 2020) même si la Société a obtenu deux PGE (Prêt Garanti par l'Etat) de 680 K€. Dans ce contexte, la Société envisage le recours à une augmentation de capital.

L'élargissement en cours de la gamme de produits commercialisés et l'activité constatée ces derniers mois nous rend optimiste sur le potentiel de développement du Groupe.

Mathieu Lion, Président Directeur Général de Mastrad conclut :

« La hausse de notre CA sur les derniers mois, malgré la pandémie, est aujourd'hui portée par une tendance de fond de retour en grâce du secteur de l'équipement de la maison. La maitrise de nos charges fixes, les sorties prochaines de nouveaux produits de cuisine connectée mais aussi de notre écosystème de rangement domestique intelligent, ainsi que la bonne tenue de notre trésorerie comme de notre carnet de commandes, confirment notre optimisme quant à un probable retour prochain à la rentabilité ».

Les comptes consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2020 ont été arrêtés par le Conseil d'administration de MASTRAD le 09 octobre 2020 et audités par nos commissaires aux comptes, les rapports et comptes consolidés annuels au 30 juin 2020 seront mis à disposition le 16 Octobre 2020 sur les sites internet mastrad-paris.fr. et Euronext

Listing Sponsor

ALLEGRA

Finance

A propos de MASTRAD (www.mastrad-paris.fr) Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la création, conception, fabrication en sous-traitance et distribution de produits innovants pour la cuisine avec un positionnement moyen haut de gamme. Avec plus de 400 références, MASTRAD propose une large gamme de produits alliant fonctionnalité, ergonomie, qualité, nouveaux matériaux, technique et design. En 25 ans, MASTRAD a su acquérir une solide notoriété auprès du grand public et des distributeurs tant en France qu'à l'international avec une présence dans une cinquantaine de pays.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 - Mnémo : ALMAS

CONTACTS Mastrad Thibault Houelleu - Directeur général délégué Tél. : 01 49 26 96 00 investisseurs@mastrad.fr