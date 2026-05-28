MASTRAD : MASTRAD procède à l'émission de 49 261 716 actions nouvelles en remboursement d'obligations

Communiqué de presse

MASTRAD procède à l'émission de 49 261 716 actions nouvelles en

remboursement d'obligations

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Paris, le 28 mai 2026 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687),

entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce la continuité de son plan de financement avec

le remboursement de la troisième tranche d'Obligations Convertibles.

La société MASTRAD annonce avoir procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga Capital Fund, à l'émission de 49 261 716 actions ordinaires nouvelles par conversion d'obligations impayées, conformément aux mécanismes prévus en cas de défaut de paiement.

Cette émission fait suite à la demande formelle de remboursement reçue des porteurs et a été réalisée sur la base de la délégation de compétence accordée au Directeur Général, en application des résolutions votées lors de l'Assemblée Générale du 19 juin 2025.

Les actions seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0004155687 – ALMAS dans les prochains jours.

À la suite de cette émission, le capital social de la Société s'élève à 1 131 565,57 euros, divisé en 226 312 912 actions ordinaires.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts Mastrad

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr