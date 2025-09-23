MASTRAD : MASTRAD annonce une augmentation de capital

MASTRAD procède à l'émission de 45 783 069 actions nouvelles en remboursement d'obligations

----------------------------------------------

Paris, le 22 septembre 2025 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce la finalisation du financement pour le développement de 2 nouveaux produits stratégiques.

La société MASTRAD annonce avoir procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga Capital Fund, à l'émission de 45 783 069 actions ordinaires nouvelles par conversion d'obligations impayées, conformément aux mécanismes prévus en cas de défaut de paiement.

Cette émission fait suite à la demande formelle de remboursement reçue des porteurs et a été réalisée sur la base de la délégation de compétence accordée au Directeur Général, en application des résolutions votées lors de l'Assemblée Générale du 19 juin 2025.

Les actions seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0004155687 – ALMAS dans les prochains jours.

À la suite de cette émission, le capital social de la Société s'élève à 641 054,97 euros, divisé en 128 210 993 actions ordinaires.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad

Valérie Polop-Fans, Secrétaire Générale

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr