MASTRAD : MASTRAD ANNONCE SES RESULTATS ANNUELS CONSOLIDES au 30.06.2024 : Amélioration du résultat sur l'exercice écoulé

Amélioration des résultats sur l'exercice 2023-2024 et suivi du plan de redressement .

Résultats annuels consolidés au 30.06.2024

Paris, le 16 octobre 2024 - MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce ses résultats consolidés audités sur l'année 2023-2024, clos au 30 juin 2024.

Mastrad a réalisé un Chiffre d'Affaires de 1 864K€ (vs. 6 322K€ au 30.06.2023en ligne avec la stratégie de recentrage sur les sondes de température. Le résultat net s'affiche à - 794K€ contre - 1 424K€ grâce aux premiers effets positifs des initiatives de simplification de ses coûts et de réduction des dépenses. Suite à l'arrêt des activités de thermomètres connectés chez Whirlpool, principal client, Mastrad s'est mis en procédure de sauvegarde en janvier 2024 afin de se donner plus de visibilité et concrétiser les actions mises en place et les opportunités identifiées.

CONSOLIDES GROUPE

En K€ (Normes françaises) 30 06 24

12 mois 30 06 23

12 mois Var. (%) Chiffre d'affaires 1 864 6 322 -70,52% EBITDA -511 -1 025 NA (% du CA) -27,39% -16,21% NA Résultat d'exploitation -971 -1 325 NA Marge d'exploitation (% du CA) -52,11% -20,95% NA Résultat courant avant impôt et exceptionnels -907 -1 527 NA Exceptionnels 55 - 18 NA Impôt 58 121 -52,20% Résultat net -794 -1 424 -44,27% (% du CA) -42,58% -22,53% 89,03% Résultat net part du groupe -794 -1 424 -44,27%

Une stratégie de recentrage porteuse de résultats

Au cours de l'exercice écoulé, Mastrad a poursuivi sa transformation stratégique en se concentrant sur le marché des sondes de température. Cette transition, matérialisée par la cession sous licence de la gamme classique en avril 2023 et la fusion avec sa filiale ORKA en juillet 2023, a permis une réduction significative des coûts, notamment via la diminution des effectifs de 18 à 6 employés. Ces mesures ont contribué à une optimisation des dépenses opérationnelles et au redressement progressif de la rentabilité.

Malgré un chiffre d'affaires en baisse à 1 864 K€, conforme aux prévisions suite à ce recentrage, le résultat net s'est amélioré à -794 K€, contre -1 424 K€ l'année précédente, confirmant la stratégie de recentrage. Le résultat est aussi impacté par un résultat exceptionnel dégagé sur l'exercice 2023-2024 de +55 K€ du fait en partie d'un procès gagné suite à une contrefaçon de produit alors que sur l'exercice précédent une perte exceptionnelle de 18K€ avait été constatée.

Mise en procédure de sauvegarde

Face à l'incertitude liée au volume des commandes de Whirlpool, principal client de Mastrad, le Groupe a engagé en décembre 2023 une procédure de sauvegarde, validée le 16 janvier 2024, et prorogée au 12 juillet 2024 jusqu'au 16 janvier 2025. Cette démarche vise à donner à l'entreprise le temps et la flexibilité nécessaires pour concrétiser les opportunités commerciales identifiées et stabiliser ses activités.

Malgré ce contexte, Mastrad dispose d'une trésorerie au 30 juin 2024 qui offre une visibilité financière suffisante pour lancer un nouveau produit sur la fin de l'année 2024 et un deuxième début 2025.

Perspectives 2024

Mastrad continue son focus sur le marché des thermomètres connectés et maintien sa stratégie commerciale initiée en 2023 avec 3 axes :

Vente en ligne avec le lancement du site web marchand www.orka.tech début 2024 et la publicité sur les réseaux sociaux afin de construire une communauté sur Instagram et Facebook.

Développement des Etats-Unis, notamment à la suite des connexions établies lors du CES 2024 et au maintien de ses relations avec certains retailers spécialisés.

Développer avec des industriels de l'électroménager des produits autour de la mesure de la température dans la cuisine.

Fort des avancées réalisées, Mastrad aborde le nouvel exercice avec confiance, et notamment le lancement d'un produit novateur, prévu d'ici la fin de l'année 2024, devrait également contribuer à soutenir la dynamique de redressement.

Mathieu Lion, PDG : « Forts de notre expertise et de nos nombreuses innovations récompensées à travers le monde, nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif. Dans quelques mois, nous lancerons un produit révolutionnaire qui incarne à la fois notre savoir-faire et notre ambition de simplifier la vie en cuisine. Ce nouveau développement, issu de notre réflexion sur les besoins modernes, a le potentiel de rejoindre nos plus grands succès et de remettre Mastrad sur une trajectoire de croissance. Nous sommes convaincus que cette innovation marquera une nouvelle étape dans notre mission de rendre la cuisine accessible, précise et conviviale pour tous.»

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com )

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 -Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad

Valérie Polop-Fans, Secrétaire Générale-

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr