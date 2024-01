MASTRAD : MASTRAD ANNONCE LE JUGEMENT DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE ET OPPORTUNITES

Paris, le 26 janvier 2024–MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687), entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine, annonce sa récente entrée en procédure de sauvegarde tout en dévoilant son plan stratégique pour une sortie rapide.

Par jugement en date du 16 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de Mastrad SA. Cela permet à la société de se donner plus de visibilité pour concrétiser les actions mises en place et les opportunités identifiées lors du dernier CES .

Procédure de Sauvegarde pour Soutenir la Croissance

Initiée avant les fêtes de fin d'année, la demande de MASTRAD pour une mise en sauvegarde a été approuvée par le Tribunal de Commerce le 16 janvier 2024. La procédure, d'une durée de 6 mois, sera gérée par un mandataire judiciaire qui proposera des échéanciers de paiement aux créanciers antérieurs à cette date. Pendant cette période, l'exploitation de MASTRAD se poursuit normalement, avec une attention particulière portée sur la relance de l'activité des sondes de température pour la cuisine.

Présentation au CES sous la Marque ORKA

Mastrad a brillamment exposé au CES du 9 au 12 janvier sous la bannière ORKA, dévoilant la dernière génération de sa sonde connectée, Meat°it 3. Cette nouvelle version intègre des fonctionnalités avancées telles que trois capteurs de température de haute qualité, un algorithme optimisé, une portée de communication étendue grâce à la technologie BLE 5, et une résistance à des températures allant jusqu'à 500°C, l'ensemble protégé par des brevets américains et européens.

Le stand a attiré plus de 300 visiteurs, parmi lesquels des acteurs majeurs de l'industrie du barbecue, des distributeurs, des chaînes de magasins, des fabricants d'électroménagers et de nombreux passionnés de grillades. Les retours positifs et les contacts établis témoignent d'un intérêt marqué.

Perspectives futures

Forts des connexions établies au CES et de notre historique solide sur le continent américain, nous sommes confiants dans notre capacité à consolider notre développement commercial. La marque ORKA bénéficiera d'une reconnaissance accrue grâce à notre présence digitale renforcée par le nouveau site web www.orka.tech . Notre ambition est de vendre 2 000 sondes par mois en ligne, soutenu par d'importants investissements pour améliorer notre référencement et nos outils marketing.

En Europe, notre partenariat privilégié avec M&Co et notre participation au salon Ambiente à Francfort soulignent notre engagement continu dans cette région.

Nous sommes convaincus, grâce à notre expertise technique et nos nouveaux développements commerciaux, de pouvoir rapidement relancer les ventes et compenser le décalage des commandes de Whirlpool. La priorité reste les Etats-Unis et l'amélioration de notre présence digitale pour atteindre un volume important de ventes en ligne.

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com )

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque de sa filiale ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

