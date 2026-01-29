MASTRAD : MASTRAD annonce la signature de deux contrats de développement avec des groupes internationaux leaders de l'électroménager

MASTRAD annonce la signature de deux contrats de développement avec des groupes internationaux leaders de l'électroménager

Paris, le 27 janvier 2026 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687),

spécialiste des solutions et technologies connectées appliquées aux usages du quotidien, annonce la signature de deux contrats de développement et d'adaptation technologique avec des groupes industriels internationaux de premier plan.

Deux contrats de développement avec des acteurs industriels majeurs

La Société a récemment conclu :

un contrat avec GE Appliances, filiale du groupe Haier, portant sur des travaux de développement et de prototypage d'un dispositif de température connecté, destiné à être intégré dans des contenants de cuisson spécifiques. Le projet inclut notamment l'adaptation des briques technologiques existantes de Mastrad, le développement matériel et logiciel ainsi que la réalisation de prototypes fonctionnels ;

un contrat avec le groupe Hisense, via sa filiale européenne Gorenje, portant sur la fourniture et l'adaptation de sondes de température destinées à être intégrées dans des équipements de cuisson, dans le cadre d'un programme d'évaluation et d'intégration technologique.

Ces contrats s'inscrivent dans une logique de collaboration amont avec des industriels internationaux, visant à adapter et intégrer les technologies développées par la Société au sein d'écosystèmes produits à large diffusion.

Perspectives commerciales et industrielles

Ces projets constituent pour la Société des références technologiques structurantes, susceptibles d'ouvrir, à terme, des opportunités commerciales plus larges, tant sur les marchés européens que nord-américains, notamment sous forme de commandes industrielles ou de partenariats élargis.

La Société souligne toutefois que ces contrats portent à ce stade sur des phases de développement, d'adaptation et de validation technologique, et que toute montée en volume, industrialisation ou déploiement commercial à grande échelle demeurera conditionnée :

à la validation technique des solutions développées,

aux décisions industrielles et commerciales propres à chacun des partenaires,

ainsi qu'à la capacité de la Société à poursuivre l'exécution de sa stratégie dans un

environnement financier contraint.

Contexte et continuité des activités

Dans un contexte marqué par des tensions financières et un ajustement récent de sa structure de financement, la Société poursuit ses efforts pour préserver la continuité de son activité, valoriser ses actifs technologiques et renforcer son positionnement auprès d'acteurs industriels de premier plan. Parallèlement, MASTRAD continue d'investir de manière ciblée dans le déploiement commercial de ses produits stratégiques.

La Société rappelle que la concrétisation des perspectives évoquées ci-dessus demeure soumise à plusieurs facteurs de risque, notamment :

un contexte de trésorerie contraint,

la capacité à finaliser les différentes étapes techniques et industrielles des projets en cours,

et, plus généralement, les conditions de marché et décisions des partenaires industriels.

A propos de MASTRAD www.mastrad.com

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts Mastrad

Tél.: 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr