MASTRAD : MASTRAD annonce la poursuite de son financement obligataire et une augmentation de capital.

MASTRAD annonce la poursuite de son financement obligataire et une augmentation de capital.

--------------------------------------------- -

Paris, le 22 janvier 2026 – MASTRAD (EURONEXT GROWTH : ALMAS ; ISIN : FR0004155687),

entreprise pionnière dans les ustensiles de cuisine , annonce avoir procédé, conformément au contrat d'émission signé le 31 juillet 2025 avec les fonds Hexagon Capital Fund et Beluga SCI, au déblocage de la troisième tranche de son financement obligataire, ainsi qu'à une augmentation de capital consécutive à un défaut de paiement intervenu sur la deuxième tranche.

Déblocage de la troisième tranche du financement obligataire

La Société a procédé au déblocage d'une troisième tranche portant sur 240 obligations d'une valeur nominale unitaire de 1 000 €, représentant un montant total de 240 000 €, réparties entre Hexagon Capital Fund (200 obligations) et SCI Beluga (40 obligations).

Ces obligations présentent les mêmes caractéristiques que celles du financement initial (durée de 24 mois,

taux d'intérêt annuel de 8 %, amortissement bimensuel, remboursement en numéraire).

Chaque obligation est assortie de 58 824 bons de souscription d'actions (BSA), soit 14 117 647 BSA au

total pour cette tranche, émis selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 4 août 2025.

L'exercice de ces BSA émis, à titre purement théorique, entrainerait une dilution de la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital avant émission à environ 0,90 % après émission (calculs effectués sur la base de 128.210.993 actions composant le capital au 10 octobre 2025.

Augmentation de capital consécutive au défaut de paiement

Dans un contexte de concrétisation des investissements marketing liés au nouveau produit FoodCycler et de tensions de trésorerie résultant du décalage de certaines entrées de cash, la Société n'a pas été en mesure d'honorer le remboursement dû au titre de la deuxième tranche obligataire à son échéance.

Conformément aux stipulations contractuelles prévues en cas de défaut de paiement, les porteurs ont demandé la conversion des obligations impayées en actions.

MASTRAD annonce ainsi avoir procédé à l'émission de 48 840 203 actions ordinaires nouvelles, réalisée sur la base de la délégation de compétence accordée par l'Assemblée Générale du 19 juin 2025.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Growth Paris sous le code ISIN FR0004155687 – ALMAS.

À l'issue de cette opération, le capital social de la Société s'élève à 885 255,99 euros, divisé en 177 051

196 actions ordinaires.

Cette augmentation de capital entraîne une dilution immédiate d'environ 38 % pour les actionnaires existants, indépendamment de toute dilution potentielle liée à l'exercice futur des BSA.

Perspectives de la Société à l'issue de l'opération

À l'issue de ces opérations, la Société bénéficie d'un renforcement temporaire de sa trésorerie lié au déblocage de la troisième tranche du financement obligataire, ainsi que d'une réduction de son endettement financier résultant de la conversion en capital des obligations impayées. Ces mesures s'inscrivent dans une démarche visant à stabiliser la situation financière de la Société, à préserver la continuité de son activité et à lui permettre de poursuivre l'exécution de sa stratégie dans un contexte financier contraint.

Dans ce cadre, et malgré des tensions de trésorerie persistantes, la Société a fait le choix de maintenir des investissements ciblés dans le déploiement commercial et marketing de ses offres jugées stratégiques, en particulier autour du produit FoodCycler, un appareil de recyclage des déchets alimentaires domestiques. Cette solution permet de réduire de manière significative le volume des biodéchets en quelques heures grâce à un procédé automatisé combinant séchage, broyage et refroidissement, répondant ainsi à une demande croissante des consommateurs pour des solutions pratiques et responsables en matière de gestion des déchets.

Ce positionnement traduit la volonté de la Société de soutenir la relance de son chiffre d'affaires par le développement de produits innovants à potentiel commercial, en cohérence avec les évolutions structurelles du marché et les enjeux liés à l'économie circulaire, tout en poursuivant l'analyse de différentes options stratégiques et financières destinées à renforcer durablement sa structure financière.

Facteurs de risque liés à l'exercice des bons de souscription d'actions

Risque de dilution

Outre la dilution immédiate résultant de l'augmentation de capital décrite ci-dessus, l'exercice de tout ou partie des BSA émis dans le cadre du financement obligataire pourrait entraîner une dilution supplémentaire significative pour les actionnaires existants.

Risque de volatilité et de liquidité des actions de la Société

L'émission d'actions nouvelles provenant de l'exercice des BSA puis leur cession sur le marché par les souscripteurs pourraient avoir une incidence négative sur le cours de l'action de MASTRAD et les volumes de transactions, pouvant potentiellement entrainer une certaine volatilité du cours de l'action MASTRAD.

Risque de diminution de la valeur nominale de l'action

L'émission importante d'actions en cas d'exercice des BSA est susceptible d'avoir un impact baissier sur le cours de bourse de l'action de MASTRAD. Dans ce contexte, MASTRAD pourrait devoir procéder à des ajustements de la valeur nominale de l'action.

A propos d'HEXAGON CAPITAL FUND

Hexagon Capital Fund est un fonds d'investissement immatriculé au Luxembourg et lancé en 2021. Il finance les PME – ETI

européennes par le biais d'augmentations de capital, d'émissions d'obligations simples et d'obligations convertibles.

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com)

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts Mastrad

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr