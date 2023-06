MASTRAD : MASTRAD ANNONCE LA NOMINATION de L. DE NICOLAY AU POSTE DE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

MASTRAD annonce la nomination de Ludovic de Nicolay au poste de Directeur Général Adjoint.

Paris, le 27 juin 2023, MASTRAD (FR0004155687 –ALMAS), pionnier de la foodtech spécialisé dans la mesure de température, annonce la nomination de Ludovic de Nicolay au poste de Directeur Général Adjoint. Il aura pour mission d'accompagner le Président Directeur Général, Mathieu Lion, dans le développement du Groupe.

Ludovic de Nicolay rejoint Mastrad avec des expériences de direction combinant expertise commerciale et technique. Il était depuis 5 ans en charge du pôle numérique spécialisé dans l'IoT du Groupe Zekat, à Angers, où il a dirigé le développement de plusieurs projets technologiques autour des objets connectés dans la logistique et l'agriculture, à travers des croissances externes ou organiques. Auparavant, il a développé pour le groupe Delta Dore une activité de gestion énergétique des parcs de bâtiments tertiaires (banque, grande distribution, foncières). Ingénieur Telecom et titulaire d'un MBA de l'ESSEC, Ludovic a démarré sa carrière dans le conseil en stratégie chez Accenture.

Son arrivée a pour but d'accompagner la dynamique de recentrage sur le suivi de la température dans le secteur de l'industrie agroalimentaire et de la restauration. Dans un contexte d'exigence croissante en termes de transparence alimentaire, de précision de cuisson de la part des consommateurs mais aussi une volonté de partager des expériences collectives de qualité, le Groupe Mastrad, au travers de sa marque ORKA entend développer ses activités aussi bien auprès des consommateurs qu'auprès des professionnels du secteur .Dans un marché en forte croissance, le groupe structure son équipe de direction pour renforcer sa présence et développer une gamme complète de produits et solutions permettant de suivre la température du champ à l'assiette. En s'appuyant sur ses récents succès commerciaux de sonde de température connectées à haute valeur ajoutée le groupe Mastrad entend compléter sa gamme produit et ses solutions de récupération de données de température pour accompagner la restauration et simplifier la traçabilité et le respect des exigences réglementaires.

A propos de MASTRAD ( www.mastrad.com )

Créé en 1994, MASTRAD dispose d'un savoir-faire reconnu dans la conception et la distribution de produits innovants pour la cuisine. Après avoir licencié son activité de concepteur/distributeur d'accessoires culinaires, MASTRAD est aujourd'hui spécialisé dans le suivi de température, sous la marque de sa filiale ORKA. Dans un contexte de normes d'hygiène de plus en plus contraignantes, de recherche constante d'économies d'énergie et d'une demande croissante de transparence alimentaire et de cuisson de précision, les solutions d'ORKA et notamment ses sondes connectées apportent une réponse simple et accessible à des besoins structurels du secteur de l'alimentation, du producteur jusqu'au consommateur.

MASTRAD est coté sur Euronext Growth à Paris

Code ISIN : FR0004155687 –Mnémo : ALMAS

Contacts

Mastrad

Valérie Polop-Fans, Secrétaire Générale-

Tél. : 01 49 26 96 00 - investisseurs@mastrad.fr Calyptus

Mathieu Calleux / Darius Dinu-

Tél. : 01 53 65 68 68 – mastrad@calyptus.net

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xpqaZclpYWqcypxyY8mWbWljaZhpl5HHZmLKx5RwZcqUbJplnWpimMqcZnFhm2dr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/80625-230627_mastrad_cp_nominationfr.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com