Mastrad : financement obligataire et augmentation de capital dilutive
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 18:20
La société a procédé au déblocage d'une troisième tranche portant sur 240 obligations d'une valeur nominale unitaire de 1 000 euros, représentant un montant total de 240 000 EUR, réparties entre Hexagon Capital Fund (200 obligations) et SCI Beluga (40 obligations).
Ces obligations présentent les mêmes caractéristiques que celles du financement initial (durée de 24 mois, taux d'intérêt annuel de 8%, amortissement bimensuel, remboursement en numéraire).
Chaque obligation est assortie de 58 824 bons de souscription d'actions (BSA), soit 14 117 647 BSA au total pour cette tranche, émis selon les modalités décrites dans le communiqué de presse du 4 août 2025. L'exercice de ces BSA émis, à titre purement théorique, entrainerait une dilution de la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital avant émission à environ 0,90 % après émission (calculs effectués sur la base de 128 210 993 actions composant le capital au 10 octobre 2025.
Dans un contexte de concrétisation des investissements marketing liés au nouveau produit FoodCycler et de tensions de trésorerie résultant du décalage de certaines entrées de cash, la société n'a pas été en mesure d'honorer le remboursement dû au titre de la deuxième tranche obligataire à son échéance.
Conformément aux stipulations contractuelles prévues en cas de défaut de paiement, les porteurs ont demandé la conversion des obligations impayées en actions. Mastrad annonce ainsi avoir procédé à l'émission de 48 840 203 actions ordinaires nouvelles, réalisée sur la base de la délégation de compétence accordée par l'Assemblée Générale du 19 juin 2025.
A l'issue de cette opération, le capital social de la société s'élève à 885 255,99 EUR, divisé en 177 051 196 actions ordinaires. Cette augmentation de capital entraîne une dilution immédiate d'environ 38% pour les actionnaires existants, indépendamment de toute dilution potentielle liée à l'exercice futur des BSA.
Valeurs associées
|0,0092 EUR
|Euronext Paris
|-4,17%
