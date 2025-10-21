Mastercard va réaliser un investissement de près de 250 millions d'euros dans trois data centers en France
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 14:20
Mastercard est présent depuis plus de soixante ans au coeur de l'économie européenne. Le groupe compte plus de 9 000 collaborateurs à travers le continent. Son siège européen est à Waterloo à ses hubs technologiques à Dublin, Amsterdam, Madrid ou Stockholm.
Mastercard soutiendra également les petites entreprises en lançant un programme gratuit de sensibilisation à la cybersécurité pour plus de 10 millions de PME européennes, et mettra également en place un programme d'incubation en Belgique afin d'accélérer l'innovation des startups.
' Ces nouveaux data centers vont renforcer notre capacité à servir les acteurs économiques français et européens avec la fiabilité, la sécurité et la transparence qu'ils attendent de nous. C'est aussi une reconnaissance du rôle central de la France dans l'innovation et la sécurité des paiements en Europe. ', déclare Barbara Sessa, Directrice Générale Mastercard France.
Valeurs associées
|570,890 USD
|NYSE
|+0,74%
