Mastercard prévoit un ralentissement de la croissance des achats de Noël aux États-Unis cette année

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

La croissance des ventes des fêtes de fin d'année aux États-Unis devrait se ralentir cette année, selon les prévisions de Mastercard jeudi, car les consommateurs recherchent des réductions et des promotions dans un contexte d'inflation et d'incertitude macroéconomique plus large.

Le rapport du Mastercard Economics Institute prévoit que les ventes au détail augmenteront de 3,6 % entre le 1er novembre et le 24 décembre de cette année, contre une croissance de 4,1 % au cours de la même période l'année dernière.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

Les achats des fêtes de fin d'année sont un moteur de vente essentiel pour les détaillants, et seront encore plus critiques cette année , car la politique commerciale changeante de l'administration Trump augmente les coûts des biens et contraint la demande.

Le rapport de Mastercard indique également que le raccourcissement de la période entre Thanksgiving et Noël cette année, et l'introduction plus précoce des promotions pourraient stimuler les ventes en ligne au début du mois de décembre.

CITATIONS CLÉS

"La grande différence par rapport à l'année dernière n'est pas le nombre total de dépenses, mais leur composition", a déclaré Michelle Meyer, économiste en chef du Mastercard Economics Institute.

"Cette année, les prix auront certainement plus d'importance, dans un monde où les droits de douane sont entrés en vigueur."

PAR LES CHIFFRES

Selon le rapport de Mastercard, les ventes en ligne devraient bondir de 7,9 % pendant les fêtes de fin d'année, contre une hausse de 8,6 % l'année dernière.

Les ventes en magasin devraient augmenter de 2,3 %. Elles ont augmenté de 2,8 % au cours de la période des fêtes de 2024.

Les prévisions de Mastercard sont basées sur les données de SpendingPulse, qui mesurent les ventes au détail en magasin et en ligne, toutes formes de paiement confondues, à l'exclusion des ventes automobiles.

CONTEXTE

Les prévisions de Mastercard font écho aux récents rapports de Salesforce , Deloitte et PwC qui annoncent une saison des fêtes en demi-teinte.

Les détaillants ont émis des prévisions mitigées ces dernières semaines, à l'approche des fêtes de fin d'année. Target TGT.N et Best Buy BBY.N ont maintenu leurs prévisions annuelles, tandis que Walmart WMT.N et Macy's M.N ont relevé les leurs. Le fabricant de jouets Mattel MAT.O a toutefois revu ses prévisions à la baisse.