Mastercard: nouvelle directrice générale pour la France information fournie par Cercle Finance • 02/04/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Mastercard fait part de la nomination de Barbara Sessa au poste de directrice générale de Mastercard France, à compter du 1er avril. Elle succède à Brice van de Walle, qui supervise désormais l'activité core payments du groupe en Europe.



Barbara Sessa va ainsi diriger les activités commerciales de Mastercard sur le marché français, en accélérant la transformation numérique et en travaillant en étroite collaboration avec les institutions financières, les entreprises et les acteurs publics.



Ayant rejoint le groupe américain de solutions de paiements en 2008 et basée en France depuis 16 ans, elle a joué un rôle clé dans des fonctions stratégiques européennes, développant son expertise en matière de paiements.





