Mastercard nomme Ling Hai au poste de directeur financier ; Mehra prend de nouvelles fonctions dans le domaine du développement commercial

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Mastercard MA.N a nommé mardi Ling Hai au poste de directeur financier. Il succède à Sachin Mehra, quioccupera le postenouvellement créé de directeur des opérations, alors que le géant des paiements procède à un remaniement de sa direction dans le cadre d'une restructuration de son organisation.

Mastercard a investi dans les technologies de paiement émergentes telles que les stablecoins tout en développant ses activités de paiements commerciaux et de services, cherchant à se développer au-delà de ses opérations traditionnelles de réseau de cartes.

Cette réorganisation, qui prendra effet le 3 août, vise à renforcer l'orientation client et à améliorer la coordination entre les différents marchés.

Ling Hai possède une vaste expérience opérationnelle à l'international et a précédemment dirigé les activités de Mastercard en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

M. Mehra, qui occupe le poste de directeur financier depuis 2019, supervisera les opérations nationales à l'échelle mondiale ainsi que l'aide à la vente, les partenariats et la commercialisation numérique, a indiqué Mastercard.

Dans le cadre de cette réorganisation, Linda Kirkpatrick, présidente pour les Amériques, deviendra directrice des services, succédant à Craig Vosburg, qui deviendra vice-président et occupera le poste d’ambassadeur mondial de l’entreprise.

En avril, Mastercard a annoncé son bénéfice au premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, les dépenses de consommation résilientes ayant contribué à soutenir les volumes de transactions sur l'ensemble de son réseau de paiement.

Toutefois, la flambée des prix mondiaux de l'énergie fait craindre que la vigueur des dépenses de consommation ne soit mise sous pression, ajoutant de l'incertitude aux perspectives économiques.

En tenant compte des fluctuations en cours de séance, l'action Mastercard a reculé d'environ 14,8 % depuis le début de l'année.