Mastercard et L'Oréal lancent une carte professionnelle commune pour les exploitants de salons de beauté en Amérique latine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mastercard MA.N et L'Oréal OREP.PA lancent une carte professionnelle commune pour les exploitants de salons de beauté en Amérique latine et dans les Caraïbes, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué commun.

- La carte sera d'abord émise au Mexique par le fournisseur de cartes d'entreprise Clara, ont précisé Mastercard et L'Oréal.

- L'expansion sur d'autres marchés d'Amérique latine et des Caraïbes est prévue avec d'autres partenaires financiers, ont-ils ajouté.