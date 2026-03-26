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Mastercard envisage de vendre son unité de paiements en temps réel, selon le FT
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mastercard MA.N cherche à vendre l'unité de paiements en temps réel qu'elle a acquise auprès du groupe danois Nets en 2019 pour 3,2 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times.

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