Mastercard envisage de vendre son unité de paiements en temps réel, selon le FT

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Mastercard MA.N cherche à vendre l'unité de paiements en temps réel qu'elle a acquise auprès du groupe danois Nets en 2019 pour 3,2 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Financial Times.