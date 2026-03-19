Mastercard en hausse après que BNP Paribas a relevé sa note à "surperformer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Les actions du géant de la carte Mastercard

MA.N ont augmenté de 0,4% à 490,29 dollars dans les échanges du matin

** BNP Paribas reclasse MA de "neutre" à "surperformer"; maintient le PT à 600$, ce qui implique une hausse de 22,8% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que trop de pessimisme est intégré dans le cours de l'action MA, dans un contexte de perturbation du stablecoin et d'inquiétudes macroéconomiques

** "La valorisation ne semble pas refléter les fondamentaux, même en tenant compte de certains thèmes défavorables", déclare BNP Paribas

** Le conflit en cours au Moyen-Orient n'aura qu'un impact minime sur les bénéfices, compte tenu de l'exposition diversifiée de MA aux différentes catégories de dépenses

** 36 courtiers sur 40 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 4 à "conserver"; PT médian de 666 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action MA a baissé de 14,4 % depuis le début de l'année