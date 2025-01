Mastercard: attentes dépassées sur le 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 14:52









(CercleFinance.com) - Mastercard, le numéro deux mondial des cartes de paiement, a publié jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires de 4ème trimestre supérieurs aux attentes, soutenus par la hausse des achats de ses clients.



Sur les trois derniers mois de l'année, le bénéfice net du groupe américain a augmenté de 20% à 3,3 milliards de dollars, soit 3,64 dollars par action, contre 2,8 milliards de dollars, ou 2,97 dollars par action, un an plus tôt.



Hors exceptionnels (normes non-GAAP), le bénéfice ajusté par action ressort à 3,82 dollars, au-dessus de la prévision moyenne des analystes qui visait 3,69 dollars.



Le chiffre d'affaires de l'émetteur de cartes de crédit, basé dans l'Etat de New York, a progressé de 14% à 7,5 milliards de dollars, au-dessus des 7,4 milliards de dollars anticipés par le consensus.



Le groupe précise que le volume total des transactions effectuées par ses clients a grimpé de 13% en monnaies locales. Ses dépenses opérationnelles ont quant à elles augmenté de 12%.



A Wall Street, le titre gagnait 0,4% en cotations avant-Bourse après avoir inscrit de nouveaux plus hauts historiques hier soir.





