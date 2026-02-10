Masco, entreprise de rénovation, dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à des hausses de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de rénovation Masco

MAS.N a dépassé les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre mardi, les hausses de prix sur certains produits ayant permis de compenser la hausse des coûts liés aux tarifs douaniers et la faiblesse du marché de l'immobilier.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'administration du président américain Donald Trump a imposé l'année dernière des droits de douane allant de 50 % sur les tuyaux en cuivre à 25 % sur les armoires de cuisine et 10 % sur le bois d'œuvre.

Cela a ajouté une pression significative sur les coûts pour les constructeurs de maisons et les entreprises de rénovation qui dépendent de ces matériaux.

Les propriétaires à faible revenu ont réduit leurs dépenses pour les rénovations coûteuses et les projets à gros budget en raison de la hausse des coûts d'emprunt, ce qui a nui aux ventes d'entreprises telles que Masco.

CONTEXTE

Masco a augmenté les prix de divers produits en 2025 pour compenser la hausse des coûts des matières premières et des droits de douane, puis a procédé à une réduction des coûts et à une diversification de la chaîne d'approvisionnement.

Les droits de douane ont eu un impact sur l'approvisionnement en matériaux clés tels que le cuivre et le laiton auprès de fournisseurs étrangers, ce qui a incité l'entreprise à ajuster ses prix pour préserver ses marges.

Sa marge brute trimestrielle s'est contractée de 80 points de base pour atteindre 33,9 %.

CITATION CLÉ

"Nous avons également commencé à mettre en œuvre diverses mesures de restructuration pour rationaliser davantage nos activités, réduire les effectifs et optimiser les opérations... nous prévoyons d'engager environ 50 millions de dollars de charges supplémentaires en 2026", a déclaré le directeur général Jon Nudi.

"Nous prévoyons que les économies générées par ces actions financeront des initiatives de croissance supplémentaires et contribueront à l'expansion future des marges."

PAR LES CHIFFRES

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'ensemble de l'année compris entre 4,10 et 4,30 dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 4,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle a réalisé un bénéfice trimestriel de 82 cents par action sur une base ajustée, dépassant les estimations de 79 cents.

Masco a enregistré des ventes de 1,79 milliard de dollars au quatrième trimestre, inférieures aux estimations de 1,82 milliard de dollars.

Les ventes de son segment de produits de plomberie, un contributeur majeur au chiffre d'affaires, ont augmenté de 5 % après une baisse de 1 % il y a un an.