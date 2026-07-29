Masco en baisse après un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux prévisions

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29 juillet - ** L'action de Masco Corp MAS.N recule de 6 % à 76,69 dollars en pré-ouverture ** L'entreprise de bricolage n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires du deuxième trimestre, pénalisée par la faiblesse de la demande pour les projets de rénovation non essentiels dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** Elle annonce un chiffre d’affaires trimestriel de 1,99 milliard de dollars contre des estimations de 2,08 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** La société indique que le chiffre d’affaires du segment des produits de plomberie, qui représente une part importante de ses revenus, a reculé de 3 % par rapport à l’année dernière

** Toutefois, la société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice, les portant entre 4,40 et 4,60 dollars, contre des prévisions antérieures comprises entre 4,10 et 4,30 dollars, grâce à un remboursement de droits de douane attendu

** La société affiche également un BPA ajusté de 1,64 dollar, dépassant les prévisions de 1,32 dollar

** À la dernière clôture, l'action MAS affichait une hausse de 28,6% depuis le début de l'année