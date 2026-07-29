Masco en baisse après des résultats trimestriels inférieurs aux attentes

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29 juillet - ** L'action Masco Corp MAS.N recule jusqu'à 12 % à 71,82 dollars ** Le titre s'apprête à connaître sa pire journée depuis mars 2020, si les pertes se confirment ** L'entreprise de bricolage n'a pas atteint les estimations de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre , pénalisée par la faiblesse de la demande pour les projets de rénovation non essentiels dans un contexte d'incertitude macroéconomique

** Elle annonce un chiffre d'affaires trimestriel de 1,99 milliard de dollars contre des estimations de 2,08 milliards de dollars – données compilées par LSEG

** L'entreprise indique que le chiffre d'affaires du segment des produits de plomberie, qui représente une part importante de ses revenus, a reculé de 3 % par rapport à l'année dernière

** Toutefois, la société relève ses prévisions de BPA ajusté pour l’ensemble de l’exercice, les portant entre 4,40 et 4,60 dollars, contre des prévisions antérieures comprises entre 4,10 et 4,30 dollars, grâce à un remboursement de droits de douane attendu

** Affiche également un BPA ajusté de 1,64 dollar, dépassant les prévisions de 1,32 dollar

** À la clôture d'hier, l'action MAS affichait une hausse de 28,6 % depuis le début de l'année