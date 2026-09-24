Masan High-Tech va céder une participation de 4,99 % au fournisseur américain de tungstène Elmet

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Le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials Corp a annoncé jeudi qu'il allait céder une participation de 4,99 % au fournisseur américain de produits à base de tungstène Elmet Group ELMT.O .

Masan High-Tech a également indiqué qu'elle signerait avec Elmet un contrat d'approvisionnement en tungstène d'une valeur estimée à 1,5 milliard de dollars, d'une durée d'au moins huit ans.