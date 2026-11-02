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Marvell va racheter Lumentum pour $115 mds, mise sur les "data centers" dédiés à l'IA
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 14:13

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Marvell Technology MRVL.O va racheter le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O pour 115 milliards de dollars (102,90 milliards d'euros), dette comprise, dans le cadre d'une opération entièrement en actions destinée à renforcer sa position face à Broadcom AVGO.O et à accroître son exposition au marché des infrastructures d'intelligence artificielle (IA).

Annoncée lundi, cette opération est l’une des plus importantes de 2026 et figure parmi les paris d’entreprise les plus audacieux à ce jour sur un essor de l’IA qui, selon les dirigeants du secteur des puces électroniques, devrait soutenir la demande du secteur pendant plusieurs années.

En rachetant Lumentum, dont la taille représente environ la moitié de la sienne, Marvell parie que le boom des dépenses des géants technologiques dans l'IA est appelé à durer et que la demande pour les composants optiques utilisés pour acheminer les données à haut débit continuera de dépasser l'offre.

Aux termes de l’accord, Marvell versera 1.132 dollars par action en titres, soit une prime de 23,9% par rapport au dernier cours de clôture non affecté de Lumentum, le 28 octobre, avant que les négociations ne soient rendues publiques.

L'opération valorise les capitaux propres de Lumentum à 102,54 milliards de dollars.

Marvell a déclaré que l'opération porterait le marché potentiel total de la société issue de la fusion à 550 milliards de dollars. Son titre a progressé de 2,8% en pré-ouverture, tandis que la cotation de Lumentum a été suspendue.

Le géant des puces d’IA Nvidia NVDA.O a investi 2 milliards de dollars respectivement dans Marvell et Lumentum plus tôt cette année.

Il y a encore trois ans, Marvell était un acteur relativement discret du secteur des puces électroniques. Sa capitalisation boursière dépasse désormais 170 milliards de dollars grâce à son rôle dans l’aide apportée à des géants de la technologie tels qu’Amazon AMZN.O pour développer des puces d’IA sur mesure et des technologies de réseau destinées aux centres de données.

L'acquisition pourrait également renforcer Marvell dans sa concurrence avec Broadcom, partenaire historique d'Alphabet

GOOGL.O , pour les puces personnalisées, et dont l'offre couvre une gamme plus large de matériels destinés aux centres de données d'IA.

En août, Marvell a remporté un contrat majeur portant sur la fourniture de puces associées aux processeurs d'IA de Google, représentant un chiffre d’affaires pouvant atteindre 120 milliards de dollars jusqu’à l’exercice 2033.

(Anhata Rooprai ; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

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MARVELL
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