Marvell va intégrer l'indice S&P 500 après que l'essor de l'IA a permis au fabricant de puces de satisfaire aux critères de rentabilité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la valeur boursière au paragraphe 5, détails au paragraphe 10)

Marvell Technology MRVL.O devrait intégrer l'indice de référence S&P 500 .SPX plus tard ce mois-ci, a annoncé vendredi S&P Dow Jones Indices, après que le fabricant de puces électroniques a franchi un obstacle majeur en matière de rentabilité grâce à une reprise alimentée par l'IA.

La société remplacera le distributeur d'équipements pour piscines PoolCorp POOL.O dans l'indice de référence avant l'ouverture des marchés le 22 juin. L'action Marvell a bondi de près de 6 % en séance prolongée.

Cette intégration intervient après que la société a annoncé un bénéfice conforme aux principes comptables généralement reconnus (GAAP) pour le trimestre clos en décembre et sur l'ensemble de ses quatre derniers trimestres, surmontant ainsi un obstacle majeur qui l'avait jusqu'alors écartée de l'indice.

Les actions de Marvell ont plus que triplé depuis le début de l'année, soutenues par une reprise plus générale des valeurs du secteur des puces électroniques, alimentée par l'espoir d'une forte demande liée à l'IA.

Rien que cette semaine, ses actions ont gagné environ 29 %, en partie grâce au directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, qui a qualifié le fabricant de puces de « prochaine entreprise à 1 000 milliards de dollars ». La valeur boursière de la société s'élevait à 276,81 milliards de dollars à la clôture vendredi.

Marvell et son grand rival Broadcom AVGO.O conçoivent des puces sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques des centres de données des entreprises de cloud computing, un secteur qui a connu une croissance rapide alors que les géants de la tech cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs IA de Nvidia, coûteux et soumis à des contraintes d'approvisionnement.

Dans son dernier rapport trimestriel sur les résultats, Marvell prévoit que son activité de puces sur mesure dépassera les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029.

Son intégration dans l'indice S&P 500 illustre la manière dont l'essor de l'IA redessine les principaux indices boursiers américains, les entreprises spécialisées dans les puces et les infrastructures de centres de données occupant une place de plus en plus importante, les investisseurs misant sur une demande soutenue de la part des fournisseurs de cloud et des charges de travail liées à l'IA.

Cette décision devrait déclencher des achats de la part des fonds indiciels et des ETF qui suivent le S&P 500, car les gestionnaires passifs sont tenus de détenir les composants de l'indice conformément à leurs pondérations de référence.

Par ailleurs, le sous-traitant Flex FLEX.O sera également ajouté à l'indice, en remplacement de l'entreprise agroalimentaire Campbell's CPB.O .