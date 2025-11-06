Marvell Technology progresse après l'annonce que SoftBank a envisagé de racheter l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** Les actions du fabricant de puces d'intelligence artificielle Marvell Technology MRVL.O ont bondi de 9,8 % à 102 $ avant le marché après que Bloomberg ait rapporté que SoftBank Group 9984.T aurait exploré une acquisition potentielle de l'entreprise au début de l'année

** Le rapport indique que SoftBank a fait des ouvertures à Marvell il y a plusieurs mois, mais que les deux parties n'ont pas pu parvenir à un accord sur les conditions, citant des personnes familières avec le sujet

** 31 courtiers sur 42 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et le reste à "conserver"; leur prévision médiane est de 90 $ -- données LSEG

** A la dernière clôture, MRVL a baissé de 15,8 % depuis le début de l'année