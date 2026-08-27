 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marvell Technology prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 22:07
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions, signe d'une forte demande pour ses puces sur mesure et ses équipements réseau utilisés dans les centres de données dédiés à l'IA.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 3,15 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 5%, contre une estimation moyenne des analystes de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MARVELL TECH
241,4500 USD NASDAQ -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 319,87 -1,68%
Pétrole Brent
89,5 +2,33%
NANOBIOTIX
38,6 +11,43%
SOCIETE GENERALE
71,03 -4,99%
Or
4 602,38 +0,19%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank