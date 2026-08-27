Marvell Technology prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions, signe d'une forte demande pour ses puces sur mesure et ses équipements réseau utilisés dans les centres de données dédiés à l'IA.

La société prévoit un chiffre d’affaires de 3,15 milliards de dollars pour le troisième trimestre, avec une marge de fluctuation de plus ou moins 5%, contre une estimation moyenne des analystes de 3,03 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.