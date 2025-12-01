Marvell Technology : Morgan Stanley relève son objectif de cours avant la publication des résultats

1er décembre - ** Les actions du fabricant de puces d'intelligence artificielle Marvell Technology MRVL.O augmentent de 2,8 % à 91,90 $

** Morgan Stanley relève son objectif de cours de 76 à 86 $, ce qui implique une baisse de 3,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que le chiffre d'affaires des centres de données soit stable au cours du prochain trimestre, avec une forte demande pour les composants optiques utilisés dans les transferts de données à grande vitesse

** Nous prévoyons un retour à la croissance des centres de données au cours du prochain trimestre, et nous voyons un potentiel de hausse pour l'optique d'IA" - Morgan Stanley

** La note moyenne de 43 analystes est "acheter", leur objectif de cours médian est de 90 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, MRVL a chuté de 19,1 % cette année