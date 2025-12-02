 Aller au contenu principal
Marvell Technology : le chiffre d'affaires et le bénéfice par action attendus en hausse après la clôture de la bourse
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 22:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'orthographe de Marvell dans le titre et le premier paragraphe)

2 décembre - ** Les actions de Marvell Technology MRVL.O sont en hausse de 2,3 % ce mardi, le fabricant de puces américain devant annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action d'une année sur l'autre dans ses résultats trimestriels qui seront publiés après la clôture de la bourse ** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 2,07 milliards de dollars au troisième trimestre, contre 1,52 milliard de dollars pour la période précédente, et à un bénéfice par action ajusté de 73 cents, contre 43 cents il y a un an, selon LSEG ** Lundi, The Information a rapporté , citant des personnes ayant connaissance de l'accord, que Marvell est en pourparlers avancés pour acquérir la startup de puces Celestial AI ** Le PT médian à 12 mois sur MRVL est de 90,00 $; l'action est maintenant à 93,15 $ ** Les recommandations des analystes sur l'action comprennent 30 notes "achat fort" ou "achat" et 13 notes "maintien"

** MRVL est en baisse d'environ 16% depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 21% pour le Nasdaq .IXIC au cours de la même période

Valeurs associées

MARVELL TECH
92,8900 USD NASDAQ +1,96%
NASDAQ Composite
23 413,67 Pts Index Ex +0,59%
