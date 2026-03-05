Marvell Technology grimpe après des prévisions optimistes pour le premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

5 mars - ** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology MRVL.O augmentent de13,8 % à 86,13 $ après la fermeture des marchés

** MRVL prévoit un chiffre d'affaires de 2,40 milliards de dollars pour le premier trimestre, plus ou moins 5 %, supérieur aux estimations de 2,27 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Marvell prévoit un bénéfice par action ajusté de 79 cents, plus ou moins 5 cents, pour le premier trimestre, également supérieur à l'estimation de 74 cents

** La société prévoit que le chiffre d'affaires global de l'exercice 2027 augmentera de plus de 30 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 11 milliards de dollars

** Le chiffre d'affaires des centres de données devrait augmenter de près de 50 % en glissement annuel au cours de l'exercice 2028

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 2,22 milliards de dollars, contre des estimations de 2,21 milliards de dollars

** "Nous nous attendons à ce que la croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel s'accélère chaque trimestre au cours de l'exercice 2027, grâce à la vigueur continue de notre activité de centres de données, les réservations continuant de croître à un rythme record", a déclaré Matt Murphy, directeur général.

** L'action a chuté de ~11% depuis le début de l'année