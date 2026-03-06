Lufthansa: bénéfice net en baisse, le groupe prévient d'une "incertitude accrue" avec la guerre au Moyen-Orient

Le premier groupe de transport aérien européen Lufthansa a averti vendredi d'une "incertitude accrue" en 2026 en raison de la guerre au Moyen-Orient, lors de la présentation de ses résultats annuels où il a fait état d'un chiffre d'affaires record mais d'un bénéfice net en légère baisse.

"L'évolution de la situation au Moyen-Orient et ses conséquences géopolitiques pour l'économie mondiale accroissent l'incertitude des prévisions à moyen et long terme", a estimé dans un communiqué Lufthansa.

"La forte concentration des flux de trafic mondiaux via les hubs du Golfe constitue un talon d'Achille géopolitique de plus en plus préoccupant", a ajouté le président du directoire de Lufthansa, Carsten Spohr, cité dans le communiqué.

Pour l'année 2026, Lufthansa s'attend à un chiffre d'affaires et à un résultat d'exploitation ajusté (EBIT) en hausse notamment grâce à un accroissement des capacités sur les vols long courrier, dont la demande a "fortement augmenté" depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

En 2025, le résultat net du groupe a diminué de 4% pour s'établir à 1,34 milliard d'euros, un niveau légèrement inférieur à ce qu'avaient prévu les analystes de la plateforme Factset (1,38 milliard).

L'EBIT a en revanche bondi de 19% à 1,96 milliards d'euros, au-dessus des attentes.

Le chiffre d'affaires a également atteint un plus haut historique de 39,6 milliards d'euros grâce à une augmentation du volume de passagers et de ses capacités.

L'intégration d'ITA Airways, compagnie aérienne italienne dans laquelle Lufthansa a fait une entrée au capital début 2025, a contribué à hauteur de 90 millions d'euros au résultat d'exploitation du groupe.

La compagnie principale de l'entreprise allemande, Lufthansa Airlines, a retrouvé la rentabilité en 2025, après une perte nette l'année précédente, signe selon le groupe que le programme de redressement commence à porter ses fruits.

Pour renforcer sa rentabilité, l'entreprise a annoncé fin septembre supprimer 4.000 postes d'ici à 2030, essentiellement en Allemagne.