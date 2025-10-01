 Aller au contenu principal
Marvell Technology chute après que TD Cowen a revu à la baisse sa notation et réduit son objectif de cours
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du fabricant de puces pour réseaux et IA personnalisées Marvell Technology MRVL.O en baisse de 2,3 % à 82,14 $ en pré-marché

** TD Cowen ramène sa recommandation de "acheter" à "conserver" et réduit son objectif de cours de 90 $ à 85 $

** La société de courtage voit une visibilité limitée et une concurrence accrue dans l'activité de processeurs spécialisés sur mesure de l'entreprise après la récente hausse du titre

** Elle affirme que le caractère irrégulier de son activité de silicium personnalisé pourrait rendre difficile pour MRVL d'atteindre les estimations de croissance du segment des centres de données

** Elle voit une concurrence croissante pour les produits électro-optiques de Marvell; le rapport risque/récompense est équilibré après la récente hausse du titre ** Matt Murphy, directeur général de Marvell, a déclaré en août que le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre serait stable d'un trimestre à l'autre

** Les actions MRVL ont bondi de près de 34% en septembre, mais restent en baisse de 24% sur l'année

** 31 courtiers sur 42 évaluent le titre à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; l'objectif de cours médian est de 90 $ - données compilées par LSEG

Valeurs associées

MARVELL TECH
84,0700 USD NASDAQ 0,00%
