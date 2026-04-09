Marvell Technology atteint son plus haut niveau en un an après que Barclays l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 avril -

** Les actions de Marvell Technology MRVL.O augmentent de 3,6 % pour atteindre 118,45 $, leur plus haut niveau depuis le 7 février 2025

** Barclays relève le fabricant de puces à "surpondérer" à partir de "poids égal" et augmente l'objectif de prix à 150 $ à partir de 105 $, ce qui implique une hausse de 31% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage cite la forte croissance de l'activité optique de l'entreprise , stimulée par la construction de centres de données d'IA, et affirme que MRVL est avant tout une société d'optique

** Les vérifications de l'industrie suggèrent que les ports optiques devraient doubler en 2026 et doubler à nouveau en 2027. Notre calcul implique que l'optique pourrait croître de ~90% pour MRVL cette année et l'année prochaine - Barclays

** L'action est notée "acheter" ou plus par 37 des 44 sociétés de courtage, "conserver" par sept d'entre elles; la médiane des prévisions est de 120 $

** En incluant les mouvements de la séance, l'action a fait un bond de 40,5% depuis le début de l'année, comparé à une augmentation de 21,8% de l'indice Philadelphia SE Semiconductor

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