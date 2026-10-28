information fournie par Reuters • 28/10/2026 à 22:21

Marvell serait en négociations avancées en vue du rachat de Lumentum, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell Technology MRVL.O serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir Lumentum Holdings

LITE.O , a rapporté mercredi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.