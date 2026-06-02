Marvell s'envole après le soutien de Jensen Huang

L'action Marvell Technology a bondi de près de 24% à l'ouverture de Wall Street après que Jensen Huang, directeur général de Nvidia, a présenté l'entreprise comme une future "société à 1 000 milliards de dollars" lors du salon Computex à Taipei. Cette déclaration a renforcé l'enthousiasme des investisseurs autour du spécialiste des semi-conducteurs, même si sa capitalisation boursière s'élevait encore à environ 192 milliards de dollars avant cette envolée.

Les relations entre Nvidia et Marvell se sont renforcées ces derniers mois. En début d'année, Nvidia a investi 2 milliards de dollars dans le groupe afin de faciliter l'intégration des puces d'intelligence artificielle développées par Marvell avec ses propres équipements réseau et processeurs. La société bénéficie également de la forte demande liée à l'essor des centres de données dédiés à l'IA, où ses technologies d'interconnexion jouent un rôle essentiel pour relier des milliers de processeurs.

La semaine précédente, Marvell avait déjà attiré l'attention du marché en annonçant viser plus de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans les puces personnalisées d'ici l'exercice 2029. Cette croissance devrait être soutenue par les investissements massifs des fournisseurs de cloud dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Si la hausse observée avant Bourse se confirmait, Marvell gagnerait plus de 47 milliards de dollars de capitalisation en une seule séance.