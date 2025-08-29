 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Marvell s'effondre alors que les faibles perspectives concernant les centres de données alimentent les inquiétudes concernant les puces d'intelligence artificielle personnalisées
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un commentaire d'analyste aux paragraphes 7 et 8, mise à jour du paragraphe 13) par Rashika Singh

Les actions de Marvell Technology

MRVL.O ont chuté de près de 18 % vendredi, les perspectives concernant les centres de données du fabricant de puces n'ayant pas répondu aux attentes élevées en raison des ventes irrégulières de ses puces d'intelligence artificielle personnalisées aux géants de l'informatique dématérialisée.

Les attentes des investisseurs à l'égard des fabricants de puces sont élevées après que leurs valorisations ont grimpé en flèche en raison du commerce de l'IA de Wall Street, mais les derniers bénéfices de Nvidia NVDA.O ont jeté un doute sur la demande des fournisseurs de cloud.

Le directeur général de Marvell, Matt Murphy, a déclaré lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats jeudi que le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre serait stable en séquentiel, ce qui inquiète les investisseurs et les analystes quant à la croissance de son segment clé qui reflète la demande de matériel utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle.

Le chiffre d'affaires du fabricant de puces pour réseaux est de plus en plus tiré par son activité de puces personnalisées qui sert les fournisseurs de cloud tels qu'Amazon.com AMZN.O et Microsoft MSFT.O , qui développent des capacités internes pour réduire leur dépendance vis-à-vis de Nvidia.

Un récent rapport des médias a rapporté que Microsoft avait retardé le déploiement de sa puce d'IA interne jusqu'en 2028 ou plus tard.

Certains analystes ont déclaré que les inquiétudes étaient exagérées.

William Kerwin, analyste chez Morningstar, a déclaré que ce retard pourrait profiter à Marvell en augmentant la dépendance de Microsoft à son égard.

"Dans l'ensemble, le débat le plus important sur l'action Marvell aujourd'hui est l'incertitude quant à sa capacité à conserver son activité de puces personnalisées, à la fois pour AWS et pour Microsoft. Nous sommes plus optimistes sur ce point"

M. Murphy a déclaré qu'il était normal que les grands fournisseurs de cloud computing construisent des infrastructures, faisant référence à l'exposition de Marvell à des calendriers de développement de produits et à des dépenses inégales.

L'analyste de Summit Insights, Kinngai Chan, qui a attribué la note "hold" à l'action, a déclaré: "Marvell manque d'échelle par rapport à ses pairs plus importants et s'attend à ce que les clients hyperscale poursuivent une stratégie d'approvisionnement multi-fournisseurs, ce qui pourrait affecter les marges."

Marvell est en concurrence avec son grand rival Broadcom

AVGO.O pour une part des activités de puces personnalisées et de mise en réseau des fournisseurs de cloud. Broadcom n'a pas encore publié ses résultats pour le trimestre de juillet.

Marvell devrait perdre près de 12 milliards de dollars en valeur de marché si les pertes persistent. Son ratio cours/bénéfice à 12 mois est de 24,24, contre 39,03 pour Broadcom, selon les données compilées par LSEG.

Mais Marvell s'attend à ce que ses activités personnalisées soient plus fortes au quatrième trimestre, a déclaré Murphy, ce qui implique une augmentation plus tard dans l'année, lorsque les commandes de puces personnalisées augmenteront à nouveau.

IA: Intelligence artificielle

