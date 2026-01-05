Marvell progresse après que Melius Research l'a relevé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
5 janvier -
** Les actions du fabricant de puces Marvell Technology
MRVL.O sont en hausse d'environ 4 % à 92,96 $ avant le marché
** Melius Research passe l'action à "acheter" et augmente le prix de vente à 135 $ contre 110 $
** La société de courtage indique que le carnet de commandes de silicium personnalisé de l'entreprise augmente et que les revenus devraient doubler en 2027 en raison de la demande pour la puce MAIA de Microsoft MSFT.O
** La société s'attend également à ce que le chiffre d'affaires de CY2026 augmente d'environ 20 %, grâce à l'activité d'Amazon.com AMZN.O .
** 30 courtiers sur 44 évaluent l'action à "acheter" ou plus, 14 à "conserver"; PT médian de 120 $ - données compilées par LSEG
** MRVL a chuté de ~23% en 2025
