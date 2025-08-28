Marvell prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en baisse, les titres chutent

Marvell Technology MRVL.O a prévu un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street jeudi, l'incertitude économique et les inquiétudes concernant les tarifs douaniers ayant pesé sur les dépenses des clients et la demande globale.

Les titres de l'entreprise ont chuté de 8 % dans les échanges prolongés.

La volatilité macroéconomique résultant des retombées d'une politique commerciale américaine changeante a incité les entreprises à réduire leurs budgets de dépenses alors que la possibilité d'une récession et d'une inflation élevée se profile.

L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires trimestriel de 2,06 milliards de dollars, plus ou moins 5 %, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le deuxième trimestre clos le 2 août, Marvell a affiché un chiffre d'affaires de 2,01 milliards de dollars, conforme aux estimations des analystes.