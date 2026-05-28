Marvell prévoit que son chiffre d'affaires lié aux puces sur mesure dépassera les 10 milliards de dollars d'ici 2029, grâce à la croissance de la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Prévoit un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars pour les puces sur mesure d'ici l'exercice 2029

* Relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2028 à 16,5 milliards de dollars, contre 15 milliards auparavant

* Le chiffre d'affaires des centres de données devrait augmenter d'environ 50% cette année

(Ajoute un graphique, des détails ainsi que les commentaires de dirigeants et d'analystes) par Anhata Rooprai

Marvell Technology MRVL.O a prévu mercredi que son activité de puces sur mesure dépasserait les 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2029, alors que les entreprises du cloud développent leurs centres de données d'IA et investissent dans des puces sur mesure pour réduire leur dépendance vis-à-vis des processeurs de

NVDA.O Nvidia.

L'essor de l'IA a stimulé la demande en puces spécialisées qui, associées aux technologies d'interconnexion de Marvell, jouent un rôle essentiel dans les centres de données de pointe en reliant des milliers de processeurs utilisés pour entraîner et faire fonctionner des modèles d'IA.

Les actions de la société ont plus que doublé depuis le début de l'année.

Les prévisions de chiffre d'affaires pour les puces sur mesure « laissent entrevoir 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires supplémentaire entre l'exercice 2028 et l'exercice 2029 provenant exclusivement d'une seule activité, ce qui laisse présager une nouvelle année de forte croissance pour l'exercice 2029 », a déclaré William Kerwin, analyste chez Morningstar.

Marvell prévoit désormais que son chiffre d'affaires pour 2028 atteindra environ 16,5 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 15 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait s'élever à 2,70 milliards de dollars, à plus ou moins 5%, contre une estimation moyenne des analystes de 2,60 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice ajusté devrait s'établir à 93 cents par action, à plus ou moins 5 cents, au-dessus des estimations de 90 cents par action.

Marvell et son grand concurrent Broadcom AVGO.O aident les entreprises de cloud computing à concevoir des puces sur mesure adaptées aux besoins spécifiques de leurs centres de données, et cette activité est devenue un secteur d'activité important pour les deux sociétés.

« Nous avons des contrats sur mesure avec l'ensemble des hyperscalers américains », a déclaré le directeur général Matt Murphy aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats.

La société a été l'un des principaux bénéficiaires de la forte hausse des dépenses d'investissement des hyperscalers, qui utilisent sa technologie pour assurer une connectivité haut débit au sein de leurs centres de données.

Les géants technologiques américains, notamment Alphabet

GOOGL.O et Amazon AMZN.O , devraient dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte hausse par rapport aux quelque 400 milliards de dollars prévus en 2025.

Marvell a déclaré s'attendre à ce que son activité liée aux centres de données progresse d'environ 50% cette année. Le chiffre d'affaires de ce segment s'est élevé à 1,83 milliard de dollars au premier trimestre, dépassant les estimations de 1,81 milliard de dollars.

Au premier trimestre,son chiffre d'affaires a augmenté de 28% pour atteindre 2,42 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,40 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté s'est établi à 80 cents par action, dépassant les estimations de 79 cents.