Marvell prévoit pour 2028 un chiffre d'affaires supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Marvell MRVL.O prévoit un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars pour 2028, contre une estimation moyenne des analystes de 18,2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.
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