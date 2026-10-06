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Marvell prévoit pour 2028 un chiffre d'affaires supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 15:48

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marvell MRVL.O prévoit un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars pour 2028, contre une estimation moyenne des analystes de 18,2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

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