Marvell prévoit pour 2028 un chiffre d'affaires supérieur aux estimations

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Marvell MRVL.O prévoit un chiffre d'affaires d'environ 20 milliards de dollars pour 2028, contre une estimation moyenne des analystes de 18,2 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.